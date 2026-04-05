Fenerbahçe-Beşiktaş
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkıyor. Maçın hakemleri ve takımların kadroları belirlendi.
Stat: Chobani
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Musaba, Talisca
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani, Orkun Kökçü, Cerny, Olaitan, Oh
Kaynak: AA / Süha Gür