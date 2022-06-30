Fenerbahçe, Hull City ile dostluk maçı yapacak
AA - Ercan Çakar - Spor
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Fenerbahçe, İngiltere Championship takımlarından Hull City ile dostluk maçı oynayacak.
Fenerbahçe, İngiltere Championship takımlarından Hull City ile dostluk maçı oynayacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek maç, 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak.
Bu arada karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulduğu bildirildi.
AA / Ercan Çakar - Spor