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Fenerbahçe, Hull City ile dostluk maçı yapacak

AA - Ercan Çakar - Spor
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Fenerbahçe, Hull City ile dostluk maçı yapacak

Fenerbahçe, İngiltere Championship takımlarından Hull City ile dostluk maçı oynayacak.

Fenerbahçe, İngiltere Championship takımlarından Hull City ile dostluk maçı oynayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek maç, 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak.

Bu arada karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulduğu bildirildi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Alpay Kazan Fenerbahçe Hull City England Spor Haberler

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