Fenerbahçe, Hull City ile dostluk maçı yapacak Fenerbahçe, İngiltere Championship takımlarından Hull City ile dostluk maçı oynayacak. Fenerbahçe, İngiltere Championship takımlarından Hull City ile dostluk maçı oynayacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek maç, 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak. Bu arada karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulduğu bildirildi. AA / Ercan Çakar - Spor Alpay Kazan Fenerbahçe Hull City England Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe, Hull City ile dostluk maçı yapacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.