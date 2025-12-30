Fenerbahçeli yöneticiler, TBF Başkanı Türkoğlu'na ziyaret

Fenerbahçe heyeti, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti.

TBF'nin açıklamasına göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Basketbol ile Kadın Futbol Şube Sorumlusu Ufuk Şansal, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sönmezer ve Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Arzu Özyiğit hazır bulundu.

Ziyarette Türk basketboluna dair başlıklar üzerine kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu.

Ufuk Şansal ve Taner Sönmezer, ziyaretin sonunda Türkoğlu'na imzalı forma takdim ederken Türkoğlu ise seramik basketbol topu hediye etti.