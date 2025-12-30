Haberler

Fenerbahçeli yöneticiler, TBF Başkanı Türkoğlu'na ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe heyeti, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret ederek Türk basketboluna dair konular üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Fenerbahçe heyeti, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti.

TBF'nin açıklamasına göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Basketbol ile Kadın Futbol Şube Sorumlusu Ufuk Şansal, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sönmezer ve Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Arzu Özyiğit hazır bulundu.

Ziyarette Türk basketboluna dair başlıklar üzerine kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu.

Ufuk Şansal ve Taner Sönmezer, ziyaretin sonunda Türkoğlu'na imzalı forma takdim ederken Türkoğlu ise seramik basketbol topu hediye etti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Eski hakemden bomba iddia: Süper Lig'den bir kulüp küme düşürülebilir

Eski hakemden bomba iddia: Süper Lig'den bir kulüp küme düşürülebilir
Yok böyle bir rakam! Köylüler inatlaştı, kahvehanenin kirası 126 bin TL'ye yükseldi

Köylüler inatlaştı, kahvehanenin kirasını duyan kulaklarına inanamıyor
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada