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Fenerbahçe HDI Sigorta, ligi üçüncü sırada tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe HDI Sigorta, ligi üçüncü sırada tamamladı

Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor'u 3-2 mağlup ederek, Efeler Ligi'ni üçüncü sırada tamamladı.

Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor'u 3-2 mağlup ederek, Efeler Ligi'ni üçüncü sırada tamamladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 3/4.'lük Etabı ikinci maçında Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde Arkas Spor'un konuğu olan Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, ilk maçta 3-0'la geçtiği rakibini serinin ikinci maçında ise 3-2 mağlup etti ve lig üçüncüsü oldu. Sarı-lacivertliler böylece önümüzdeki sezon CEV Cup'ta mücadele etmeye hak kazandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Efeler Ligi, Fenerbahçe, Arkas Spor, Sigorta, Spor, Haberler

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