Üye Girişi
Haberler
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı 3 oyuncuyla anlaştı

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı 3 oyuncuyla anlaştı

Spor Haberleri

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Caner Dengin, Murat Yenipazar ve Drazen Luburic'i kadrosuna kattı.

p> Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Caner Dengin, Murat Yenipazar ve Drazen Luburic'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında da Fenerbahçe forması giyen libero Caner Dengin, pasör Murat Yenipazar ve Sırp smaçör Drazen Luburic'le sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi. Oyunculara sarı-lacivertli forma altında yeni sezonda başarılar dilendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe voleybol Sigorta Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title