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Fenerbahçe HDI Sigorta'da 7 oyuncuyla yollar ayrıldı

Fenerbahçe HDI Sigorta'da 7 oyuncuyla yollar ayrıldı

Spor Haberleri

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 7 oyuncusuyla yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın oyuncuları Mir Saeid Marouf Lakrani, Yacine Louati, Alexandre Ferreira, Pavle Peric, Ahmet Tümer, Burak Mert ve Nikola Meljanac ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncularımıza tüm emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 7 oyuncusuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın oyuncuları Mir Saeid Marouf Lakrani, Yacine Louati, Alexandre Ferreira, Pavle Peric, Ahmet Tümer, Burak Mert ve Nikola Meljanac ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncularımıza tüm emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Fenerbahçe Burak Mert voleybol Sigorta Spor Haberler

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