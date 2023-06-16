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Fenerbahçe HDI Sigorta'da 5 voleybolcunun sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe HDI Sigorta'da 5 voleybolcunun sözleşmesi uzatıldı

Spor Haberleri

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuyla sözleşme uzatıldığı açıklandı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuyla sözleşme uzatıldığı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar, Caner Pekşen, Halil İbrahim Kurt ve Kaan Gürbüz ile 1 yıllık sözleşme uzatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Halil İbrahim Kurt Fenerbahçe voleybol Sigorta Spor Haberler

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