Fenerbahçe HDI Sigorta'da 5 voleybolcunun sözleşmesi uzatıldı
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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuyla sözleşme uzatıldığı açıklandı.
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuyla sözleşme uzatıldığı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar, Caner Pekşen, Halil İbrahim Kurt ve Kaan Gürbüz ile 1 yıllık sözleşme uzatıldığı belirtildi.
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