Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına günde çift antrenmanla devam ediyor. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla noktalandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Spor Haberler

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