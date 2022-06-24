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Fenerbahçe, hazırlık maçında yarın KF Tirana ile karşılaşacak

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Fenerbahçe, hazırlık maçında yarın KF Tirana ile karşılaşacak

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında yarın Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında yarın Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arnavutluk Ligi'nin son şampiyonu KF Tirana ile Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak hazırlık maçı, saat 18.00'de başlayacak.

Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalmıştı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe Spor Haberler

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