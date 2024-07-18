Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, hazırlık maçında Hull City'i 5-1 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, İngiltere Championship ekibi Hull City ile yaptığı hazırlık maçında 5-1 galip geldi. Edin Dzeko'nun 2 gol attığı maçta sarı-lacivertliler üstün bir performans sergiledi.

Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı İngiltere Championship ekibi Hull City'i 5-1'lik skorla mağlup etti.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında İngiltere Championship temsilcisi Hull City ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve hakem Volkan Bayarslan'ın yönettiği müsabakaya sarı-lacivertliler, Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Fred, Bartuğ Elmaz, Tadic, Szymanski, Kent ve Dzeko 11'i ile çıktı. Hull City ise Pandur, Coyle, Jones, McLoughlin, Jacob, Simons, Seri, Abdülkadir Ömür, Slater, Giles ve Longman 11'i ile maça başladı.

Mücadelenin ilk 30 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle geçildi. 38. dakikada Ryan Kent'in sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Edin Dzeko, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı ve skoru 1-0 yaptı. 44. dakikada Edin Dzeko'nun sol taraftan içeriye çıkardığı pasta Fred, penaltı noktası yakınlarından düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi. 46. dakikada Bright Osayi-Samuel'in sağ kanattan ceza sahasına pasında Edin Dzeko, kale alanında son dokunuşu yaparak topu ağlara yolladı ve kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. 53. dakikada Dzeko'nun ortasında Szymanski, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu (4-0). 67. dakikada orta sahada topu kazanan Mert Hakan Yandaş, orta yuvarlaktan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve farkı 5'e çıkardı. 74. dakikada Longman'ın pasında Hall, ceza sahası içinden topu filelerle buluşturarak skoru 5-1'e getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Fenerbahçe, Hull City'i 5-1'lik skorla mağlup etti.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Oğuz Aydın, 46. dakikada Ryan Kent'in yerine, Cenk Tosun 69. dakikada Edin Dzeko'nun yerine, Levent Mercan da 83. dakikada Jayden Oosterwolde'nin yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Edin Dzeko Fenerbahçe Hull City Spor Güncel Haberler

Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda

Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda

 ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa

''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa

 Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe Hull City maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe Hull City maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Galatasaray Trencin maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Trencin maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Hull City maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Hull City maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Galatasaray Trencin maçı CANLI izle! (HD) 18 Temmuz Galatasaray Trencin maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Hull City maçı CANLI izle! (HD) 18 Temmuz FB Hull City maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (FENERBAHÇE-HULL CİTY) EXXEN spor canlı izle! 18 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın TV8.5 canlı izle! FENERBAHÇE-HULL CİTY TV8.5 CANLI 4K İZLE! 18 Temmuz TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! Adnan Menderes Havalimanı seferleri iptal! İzmir'de uçak seferleri iptal mi edildi, ne oldu? Seferler neden iptal edildi? D-Smart Spor Smart CANLI izle! Galatasaray Trencin Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY TRENCİN MAÇI) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 18 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Mehmet Büyükekşi ve Ali Koç neden kavga etti? TFF Başkanlık seçimleri sonuçlandı mı? Yabancı sınırı değişecek mi? İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı sınırı hakkında ne demişti? İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kim, nereli, kaç yaşında? Yeni TFF Başkanı kim oldu? SON DAKİKA! TFF Başkanı belli oldu İbrahim Hacıosmanoğlu kaç oy aldı? TFF seçim sonuçları
5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu

5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title