Fenerbahçe hazırlık maçında AL Shamal karşısında galip Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 3'üncü hazırlık maçında Katar ekibi AL Shamal'i 4-2 mağlup etti. Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 3'üncü hazırlık maçında Katar ekibi AL Shamal'i 4-2 mağlup etti.Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 3'üncü hazırlık maçında Katar ekibi AL Shamal ile karşılaştı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde saat 18.00'de başlayan maçta hakem Can Cengiz düdük çaldı. Cengiz'in yardımcılıklarını ise Ogün Kamacı ile Oğuz Kaan Çalışır üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus mücadeleye şu 11'le çıktı: " Altay, Osayi-Samuel, Szalai, Kim Min Jae, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Mert Hakan, Zajc, Lincoln Henrique, Bruma, Samatta." Al Shamal Teknik Direktörü Hicham Zahid ise karşılaşmaya, Bou Bakar Seck, Khalid Mubarak, Homamed Jabari, Nani Matias, Abdevaziz Mutwali, Amjad Attwan, Zaid Bounovs Abulros, Jassim Shanin, Mohsen Al Yazidi, Ali Alwan, Rahan Al Bayati ilk 11'iyle başladı. Karşılaşmanın 10'uncu dakikasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Bruma, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Mücadelenin 54'üncü dakikasında Al Shamal eşitliği yakaladı. Konuk ekipten Amjad Attwan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. Karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında Fenerbahçe üstünlüğü yakaladı. Rossi'nin ortasında topla buluşan Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. 66'ncı dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Serbest vuruşta topun başına geçen Berisha, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1. 75'inci dakikada Al Shamal bulduğu golle farkı 1'e indirdi. Konuk ekipten Mohamed Al Sayed, topu ağlarla buluşturdu: 3-2. 88'inci dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 2'ye çıkardı. Burak Kapacak'ın pasında topla buluşan Serdar Dursun, fileleri havalandırdı: 4-2. Karşılaşma 4-2 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi. EMRE MOR MAÇI İZLEDİ Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük Kulübü ve kendisiyle transfer konusunda prensip anlaşmasına vardığını açıkladığı Emre Mor, hazırlık maçını izledi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımdan ayrı çalışma yapan Emre Mor, sonrasında kondisyon salonu balkonundan yeni takımının hazırlık maçını takip etti. SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK Fenerbahçe'nin Al Shamal ile oynadığı hazırlık maçında 5 oyuncu kadroda yer almadı. Sarı-lacivertli ekipte; Gustavo, Serdar Aziz, Crespo, Lemos ve Tisserand hafif sakatlıkları nedeniyle, Arda Güler ise tedavi sürecinin devam etmesinden dolayı mücadelede görev alamadı. 5 OYUNCU İLK KEZ Fenerbahçe'de 5 oyuncu ilk kez bu sezon bir hazırlık maçında görev aldı. Milli takımlarındaki maçlardan dolayı takıma geç katılan Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Miha Zajc ile sakatlığı sona eren ve tedavi süreci tamamlanan Kim Min Jae ilk kez hazırlık maçında forma giydi. İKİNCİ YARIDA BÜTÜN OYUNCULAR DEĞİŞTİ Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AL Shamal ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısına 10 değişiklik yaparak başladı. Jesus; Altay'ın yerine Osman Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel'in yerine Burak Kapacak, Kim Min Jae'nin yerine Yiğit Efe Demir, Attila Szalai'nin yerine Caulker, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Novak, İrfan Can'ın yerine İsmail Yüksek, Zajc'ın yerine Pelkas, Henrique'nin yerine Rossi, Bruma'nın yerine Valencia, Samatta'nın yerine ise Berisha'ya forma verdi. Karşılaşmanın 59'uncu dakikasında ise Mert Hakan yerini Serdar Dursun'a bıraktı. 75'inci dakikada Caulker'ın yerine Uğur Kaan Yıldız oyuna dahil oldu. İKİNCİ YARI 4 FORVET Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hazırlık maçının ikinci yarısında 4 forvetle sahada yer aldı. Jesus; Berisha, Valencia, Serdar Dursun ve Rossi'yi aynı anda sahada görevlendirdi. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Jorge Jesus Fenerbahçe Altay Katar Spor Haberler

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