Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 Mağlup Ederek Galibiyet Serisini 8 Maça Çıkardı

Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, rakibine karşı galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 2-1 yendi. Süper Lig'de 5. sezonunu yaşayan Hatayspor ile 9. kez karşılaşan Kanarya, rakibine kaybetmezken üst üste 8. galibiyetini elde etti. Rekabette oynanan ilk mücadele golsüz berabere tamamlanırken, sonrasındaki karşılaşmalarda Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu süreçte oynanan mücadelelerde sarı-lacivertliler 21 gol kaydederken, bordo-beyazlılar 5 kez fileleri havalandırdı. - İSTANBUL