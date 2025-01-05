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Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 Mağlup Ederek Galibiyet Serisini 8 Maça Çıkardı

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek rakibine karşı galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Bu başarıyla Fenerbahçe, Hatayspor ile oynadığı maçlarda kaybetmemiş oldu.

Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, rakibine karşı galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 2-1 yendi. Süper Lig'de 5. sezonunu yaşayan Hatayspor ile 9. kez karşılaşan Kanarya, rakibine kaybetmezken üst üste 8. galibiyetini elde etti. Rekabette oynanan ilk mücadele golsüz berabere tamamlanırken, sonrasındaki karşılaşmalarda Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu süreçte oynanan mücadelelerde sarı-lacivertliler 21 gol kaydederken, bordo-beyazlılar 5 kez fileleri havalandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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