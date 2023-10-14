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Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular core ve kuvvet çalışmaları yaptı.