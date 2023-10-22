Fenerbahçe, Hatayspor maçında gol yedi

Fenerbahçe, Süper Lig'de Hatayspor maçında kalesinde gol gördü. Bu sezon savunmada başarılı bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, 4 maç sonra gol yemezlik serisini sonlandırdı.

Bu sezon savunmada başarılı bir performans ortaya koyan Fenerbahçe, Süper Lig'de 4 maç sonra kalesinde gol gördü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 4-2 mağlup etti. Sezona galibiyet serisiyle başlayan sarı-lacivertliler, savunmada da başarılı performansıyla rakiplerine en az pozisyon veren takım konumunda bulunuyor. Süper Lig'de Alanyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'ya gol şansı tanımayan Fenerbahçe'de, Hatayspor maçının 55. dakikasında bu seri sona erdi.

Ligde 6 maçta kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 8 maçında 4'ünde kalesinde gol görmedi. - İSTANBUL