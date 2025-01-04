Fenerbahçe, Hatayspor Maçına Hazır
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın evinde karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Bu çalışmayla Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerinde kampa girdi. - İSTANBUL