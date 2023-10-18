Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ve egzersiz çalışmalarıyla başladı. Sahada çabukluk, pas organizasyonları ve taktiksel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ve egsersiz çalışmalarıyla başladı.

Sahada çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, pas organizasyonlarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Hatayspor müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.