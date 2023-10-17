Fenerbahçe, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda sakatlığını atlatan Joshua King takımla çalıştı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Koordinasyon ve çabukluk çalışmasının ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, pas organizasyonları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sakatlığını atlatan Joshua King, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Milli takım kamplarından dönen ay-yıldızlı oyuncular ile Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski idmanda yer aldı. Diğer milli futbolcuların ise yarın takıma katılacağı öğrenildi.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.