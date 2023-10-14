Fenerbahçe, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapıldı. Pas ve şut çalışmalarının ardından bireysel organizasyonlarla idman tamamlandı. Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel organizasyonlarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Hatayspor müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.