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Fenerbahçe, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapıldı. Pas ve şut çalışmalarının ardından bireysel organizasyonlarla idman tamamlandı. Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.