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Fenerbahçe, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Milli takım kamplarında bulunan oyuncular antrenmana katılmadı. Core, kuvvet ve dayanıklılık idmanlarıyla başlayan antrenmanda koşu, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi. Fenerbahçeli oyuncular çift kale maçla idmanı tamamladı.