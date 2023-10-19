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Fenerbahçe, Hatayspor maçı için antrenman yaptı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan çalışmada oyuncular koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Şut organizasyonları ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.