Fenerbahçe, Hatayspor maçı için antrenman yaptı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan çalışmada oyuncular koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Şut organizasyonları ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile sahasında oynayacağı maçını hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen çalışma; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, şut organizasyonları çalıştı. İdman, bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL