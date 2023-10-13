Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. İdmanda core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Oyuncular koşu, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, Hatayspor maçı için antrenman yaptı

Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; koşu, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin devamında 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek. - İSTANBUL