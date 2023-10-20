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Fenerbahçe Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan çalışma koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.