Fenerbahçe Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan çalışma koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.
Fenerbahçe, pazar akşamı Hatayspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışma koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor