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Fenerbahçe Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan çalışma koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacakları çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.