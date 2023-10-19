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Fenerbahçe Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri gerçekleştirildi. Oyuncular şut organizasyonları üzerinde çalıştı.