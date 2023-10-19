Fenerbahçe Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri gerçekleştirildi. Oyuncular şut organizasyonları üzerinde çalıştı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, şut organizasyonları çalıştı. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.