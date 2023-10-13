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Fenerbahçe Hatayspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Hatayspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Milli oyuncuların yokluğunda yapılan antrenman, core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından oyuncular koşu, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin yanı sıra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.