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Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. hafta maçı öncesi Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı ve çift kale maçlarla sona erdi.