Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. hafta maçı öncesi Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı ve çift kale maçlarla sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor'la 22 Ekim Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana milli oyuncular katılmadı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden çalışma çift kale maçlarla sona erdi.
Fenerbahçe hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Spor