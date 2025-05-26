Fenerbahçe, Hatayspor'a 4-2 Yenilerek Mağlubiyet Serisini Sürdürdü

Fenerbahçe, Hatayspor'a 4-2 Yenilerek Mağlubiyet Serisini Sürdürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu ve sezonun son deplasman maçında yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertlilerin golleri Youssef En-Nesyri ve İrfan Can Kahveci'den geldi. Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte ligde son 4 maçta 2. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'a 4-2 kaybetti ve sezonun son deplasman maçında mağlubiyet yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Hatayspor'a 4-2'lik skorla yenildi. Sarı-lacivertlilerin golleri Youssef En-Nesyri ve İrfan Can Kahveci'den geldi. Ligin 34. haftasında Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, son 4 haftada 2. yenilgisini aldı. Bu mağlubiyetle 81 puanda kalan Jose Mourinho'nun öğrencileri, dış sahada 9 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertliler dış sahada 18 maçta 40 puan topladı. Kanarya, golsüz berabere kaldığı Galatasaray maçından sonra oynadığı 4 dış saha maçında hanesine 3'er puan yazdırırken, bu süreçte golcü kimliği de ön plana çıkmıştı. Kanarya'nın bu serisi de Mersin'de sona erdi. Bu sezon deplasmanda 48 kez gol sevinci yaşayan Fenerbahçe, bu alanda en golcü takım konumunda yer alıyor.

Fenerbahçe, sezonun son maçında gelecek hafta evinde Konyaspor ile karşılaşacak.

İlk kırmızı kart Mert Müldür

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon ilk kırmızı kartını Hatayspor maçında gördü. Mert Müldür, 38. dakikada rakibini düşürdüğü gerekçesiyle hakem Yiğit Arslan tarafından oyundan ihraç edildi. Mert, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart görürken, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic ile oynanan müsabakada da atılmıştı.

İlk kez 4 gol yedi

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında kalesinde gördüğü 4 golle bir ilki de yaşadı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Kayserispor maçlarında 3'er gol yemişti. Bugün rakibinin kaydettiği 4 golle bu sezon en gollü yenilgisini aldı. Fenerbahçe, Süper Lig'de son olarak 2 Nisan 2023'te Beşiktaş karşısında 4 gol yedi.

İrfan Can Kahveci ilk golünü attı

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, ligde ilk golüne 37. haftada imza attı. Geçtiğimiz sezon takımın en çok skor katkısı yapan isimlerinden olan İrfan bu sezon formasına uzak kaldı. Ligde 8'i ilk 11 olmak üzere 25 maçta görev yapan İrfan Can, Hatayspor'a karşı uzatma dakikalarında takımının 2. golünü kaydetti. 29 yaşındaki futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 golü bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Eski Çatalca Müftüsü'nün tehdidine Özel'den yanıt

Eski Çatalca Müftüsü'nün tehdidine CHP liderinden yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye '4' göndermesi

Icardi'den maç biter bitmez Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı

Herkes markayı soruyor! İşte FETÖ operasyonu yapılan künefe zinciri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.