Fenerbahçe, gözünü kupaya çevirdi
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 24 Mayıs Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 24 Mayıs Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pasla süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.