Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Stjepan Tomas, ilk yarıda kaçırdıkları pozisyonlar sebebiyle mağlup olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tomas, istemedikleri puanlar kaybettiklerini belirtti.

Kornerden gol yedikten sonra oyunun kontrolünü ele aldıklarını dile getiren Tomas, "Böyle zor bir deplasmanda fırsat gelince atamazsan, maçı kazanamazsın. Orada gol atsaydık bambaşka maç olacaktı. İlk yarı öne geçebilirdik. İkinci yarıya da iyi başladık. Kırmızı karttan sonra penaltı oldu ve orada gardımız düştü." ifadelerini kullandı.

Tomas, matematiksel olarak küme düşmediklerini ve mücadeleyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.