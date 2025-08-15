Fenerbahçe, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla sonlandırdı.