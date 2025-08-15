Fenerbahçe, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Göztepe maçı için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, core çalışması ve taktiksel aktivitelerle gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla sonlandırdı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
