Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda LOSC Lille karşısında ilk 11'de oynayan futbolcular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise salonda core çalışmalarıyla başladıkları idmanı sahada pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.