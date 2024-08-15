Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, bu müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Lille karşısında ilk 11'de oynayan futbolcular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparken; diğer oyuncular salonda core çalışmalarıyla başladıkları idmanı sahada pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL