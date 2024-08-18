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Fenerbahçe Göztepe ile 2-2 berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve önemli dakikalar yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Saint Maximin'in pasıyla savunma arkasına sarkan Tadic, ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Top auta çıktı.

68. dakikada Göztepe atağında sağ kanattan kullanılan kornerde Tijanic'in ortasında penaltı noktasına yakın bir yerde bulunan Koray Günter'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

82. dakikada ceza sahası dışı sağ çağrazında Göztepe lehine kullanılan serbest atışta Tijanic'in şutunu Livakovic son anda kornere çeldi.

85. dakikada Göztepe atağında ceza sahası sol çaprazı içerisinde topla buluşan Bokele'nin sağ ayağıyla yaptığı vuruşu Livakovic kurtardı.

89. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında topa hareketlenen Cenk Tosun'un ceza sahası içi sağ çaprazında kayarak yaptığı vuruş kaleci Arda'yı geçti. Top Göztepe savunması tarafından uzaklaştırıldı.

90+5. dakikada Göztepe'de sağ kanattan atağa katılan Taha'nın ortasında Juan topu göğsüyle indirdi. Penaltı noktası yakınında topla buluşan Romulo'nun şutunda top Livakovic'in solundan ağlarla buluştu. 2-2

Hakemler: Kadir Sağlam, Volkan Ahmet Narinç, Ogün Kamacı

Göztepe: Arda Özçimen, Heliton, Koray Günter, Lasse Nielsen (Taha Altıkardeş dk. 90), Djalma Silva (Malcom Bokele Mputu dk. 55) Anthony Junior Dennis, Novatus Dismas, Doğan Erdoğan (Ahmed İldiz dk. 66), Isaac Solet (David Tijanic dk. 66), Kubilay Kanatsızkuş (Juan dk. 55), Romulo

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, İsmail Köybaşı, Nazım Sangare, Ogün Bayrak, Yalçın Kayan,

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel (Mert Müldür dk. 74), Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic (Rade Krunic dk. 87), Allan Saint-Maximin (Ferdi Kadıoğlu dk. 74), Edin Dzeko, Youssef En Nesyri (Cenk Tosun dk. 88)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder,

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Edin Dzeko (dk. 45+3 pen.), Youssef En Nesyri (dk. 45+7) (Fenerbahçe), Koray Günter (dk. 68), Romulo (dk. 90+5) Göztepe

Sarı kartlar: Malcom Bokele Mputu, Koray Günter (Göztepe), Saint Maximin, Dzeko (Fenerbahçe) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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