Fenerbahçe, Göztepe ile 0-0 Berabere Kaldı

Onur ATIŞ / İZMİR,

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Yasin Kol

GÖZTEPE: Lis - Godoi, Heliton, Bokele, Arda (Dk. 89 Taha), Cherni, Dennis (Dk. 78 Efkan), Rhaldney (Dk. 89 Furkan), Olaitan (Dk. 70 Miroshi), Juan, Janderson (Dk. 70 Emersonn)

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Yusuf, Oosterwolde, Semedo (Dk. 75 Oğuz), Brown, Ambrabat, Fred (Dk. 70 Talisca), Szymanski, Duran (Dk. 75 İrfan Can Kahveci), En Nesyri (Dk. 87 Cenk)

SARI KARTLAR: En Nesyri, Duran, ( Fenerbahçe ), Godoi, Arda, Bokele, Miroshi (Göztepe)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 61 Juan, Dk. 65 İsmail Köybaşı (Yedek kulübesinde) (Göztepe), Dk. 85 Oosterwolde ( Fenerbahçe )

SÜPER Lig'de ilk haftada evinde oynayacağı Alanyaspor maçı başka bir tarihe ertelenen Fenerbahçe, 2'nci hafta müsabakasında Göztepe'ye konuk oldu. Fenerbahçe 90+5'inci dakikada Talisca'nın ayağından penaltı atışından yararlanamadı. Göztepe'de Juan 61'inci dakikada, Fenerbahçe'de ise Oosterwolde 85'inci dakikada kırmızı kart gördü. Fenerbahçe bu sonuçla ilk puanını alırken, Göztepe 4 puana ulaştı.

17'nci dakikada ceza sahası dışından topu kontrol eden Szymanski'nin şutunda savunma araya girdi, Fenerbahçe korner kazandı.

23'üncü dakikada Göztepe'de kazanılan serbest vuruşu Olaitan kullandı. Olaitan'ın sert şutunda kaleci İrfan Can topu güçlükle kornere çeldi.

29'uncu dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sol kanatta Janderson topla buluştu. Hızla ceza alanına sokulan Brezilyalı oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

61'inci dakikada Göztepe 10 kişi kaldı. Hızlı gelişen atakta Semedo'ya arkadan müdahalede bulunan Juan ikinci sarı kartını görüp takımını 1 kişi eksik bıraktı.

65'inci dakikada Göztepe'de yedek kulübesinde oturan kaptan İsmail Köybaşı kırmızı kart gördü. Kenardan hakem Yasin Kol'a itiraz eden tecrübeli futbolcu üst üste iki sarı kart görüp kırmızı kartla cezalandırıldı.

69'unca dakikada sol kanatta topla buluşan Brown üst üste çalımlarla kendisine şut açısı aradı. Brown'ın şutunda top auta çıktı.

75'inci dakikada ceza sahası içinden Szymanski'nin ortaladığı topa En Neyri arka direkte kafayı vurdu, Fenerbahçe bu pozisyondan sonuç alamadı.

85'inci dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Emersonn'u düşüren Oosterwolde ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.

90+2'nci dakikada Miroshi'nin ceza sahası içinde Cenk'i düşürmesinin ardından VAR'dan gelen tavsiye üzerine hakem Yasin Kol pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

90+5'inci dakikada Talisca'nın kullandığı penaltı atışında kaleci Lis sağ köşeden topu çıkardı.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.