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Fenerbahçe, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında deplasmanda yarın deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında deplasmanda yarın deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Giresun'a hareket etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Giresunspor Fenerbahçe Spor Haberler

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