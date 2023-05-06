Fenerbahçe, Giresunspor maçına hazır
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top ile devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Giresun'a hareket edecek.