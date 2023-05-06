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Fenerbahçe, Giresunspor maçına hazır

Fenerbahçe, Giresunspor maçına hazır

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top ile devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Giresun'a hareket edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Can Bartu Tesisleri Giresunspor Fenerbahçe Spor Haberler

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