Fenerbahçe, Giresunspor maçı için hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalar ile sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde, Giresunspor maçının kamp kadrosu da belli oldu.

"İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Arda Güler, Emre Mor, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joshua King, Michy Batshuayi, Joao Pedro."