Fenerbahçe, Giresunspor maçı için hazır
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Fenerbahçe, Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kamp kadrosunu belirledi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalar ile sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde, Giresunspor maçının kamp kadrosu da belli oldu.Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ve sarı kart cezalısı Willian Arao ile sakatlıkları devam eden kaleci Altay Bayındır ve Lincoln Henrique kadroda yer almadı. Ayrıca Alioski ile Gustavo Henrique de kadroya alınmadı. Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
"İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Arda Güler, Emre Mor, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joshua King, Michy Batshuayi, Joao Pedro."