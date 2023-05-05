Fenerbahçe Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdükleri idmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.