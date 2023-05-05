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Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında deplasmanda pazar günü deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında deplasmanda pazar günü deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdükleri idmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Giresunspor Fenerbahçe Spor Haberler

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