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Fenerbahçe, Geri Düştüğü Maçta Gaziantep FK'yı 3-1 Mağlup Etti

Fenerbahçe, Geri Düştüğü Maçta Gaziantep FK'yı 3-1 Mağlup Etti
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Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak, sezon boyunca 6. kez benzer bir durumla karşılaştı. Bu galibiyet ile ligdeki iddiasını sürdürdü.

Gaziantep Fk karşısında geriye düşen Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrılırken, bu sezon 6. kez bu durumu yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. İlk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler ikinci yarıda 4 dakika içinde bulduğu gollerle galibiyete uzandı. Geçtiğimiz hafta Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, bugün aldığı 3 puanla ligde son 5 haftaya girilirken iddiasını sürdürdü. Özellikle sezonun ikinci yarısında geriye düştüğü maçlar yaşayan Kanarya, bugün de bu durumu tekrarladı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri deplasmanda Trabzonspor ve Konyaspor'u geriye düştüğü maçlarda 3-2'lik skorlarla mağlup ederken, sahasında Göztepe, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor maçlarında geriye düşmesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Bu sezon 18 puanı geriye düştüğü maçlarda aldı.

Fenerbahçe, söz konusu maçlarda 5 kez 3-2'lik skorlarla galibiyet elde etti. Geçtiğimiz hafta da 2 kez geriye düştüğü maçta öne geçmiş, son dakikada ise kalesinde golü görmüştü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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