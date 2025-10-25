Haberler

Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Yönetim Kuruluna Yetki Verildi

Fenerbahçe Kulübü, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut başkan Sadettin Saran ve yönetim kuruluna önemli yetkiler verdi. Üyeler, kulübün taşınmaz edinimi ve yönetsel yetkiler hakkında yapılan maddeleri oy çokluğuyla kabul etti.

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kongre üyeleri, mevcut başkan Sadettin Saran ve yönetim kuruluna istedikleri yetkileri verdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, olağanüstü seçimli genel kurulda reddedilen maddeler bu kez detaylı şekilde üyelere aktarıldı.

Yapılan konuşmaların ardından söz konusu maddeler hakkında tek tek görüşülerek ayrı ayrı oylama gerçekleştirildi. Üyeler söz konusu maddeleri oy çokluğuyla kabul etti.

Eski başkan Ali Koç yönetiminde yer alan ve kongreye katılan yöneticiler de maddelerin tamamına evet oyu verdi.

Olağanüstü genel kurulda oya sunulan ve kabul edilen maddeler şunlar:

Kulübün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ve/veya üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi (kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı) hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

Kulübün amacı ve menfaatleri doğrultusunda İstanbul ili Ataşehir ilçesi Kayışdağı mahallesi 1845 ada 18 parsel numaralı taşınmaz ile İstanbul ili Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy mahallesi 3343 ada 12 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Emlak Konut GYO AŞ ile yapılan/yapılacak gelir paylaşımı, taahhüt ve benzeri usullere dayalı satış dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması hususunda yönetim kurulunun görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kısa veya uzun süreli kiraya verilmesi, irtifak ve intifa hakkı tesisi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üzerinde yatırım ve tesisler, plan, proje, tadilat dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması/yaptırılması hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve devretmek, kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, gerektiğinde sermaye artışına gidilmesi, hisselerinin devri ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

Genel kurula, 2 bin 124 üye katıldı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
