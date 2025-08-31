Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni Mağlup Etti; Zeki Murat Göle'den Övgü Dolu Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle, geçiş dönemlerinde görev almanın kendisi için bir gurur olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertlilerin hafta içi yollarını ayırdığı teknik direktör Jose Mourinho'nun yerine görevi devralan Zeki Murat Göle, maçın ardından yapılan basın toplantısında konuştu.

Fenerbahçe'de bulunmanın onur verici olduğuna dikkati çeken Göle, "Böyle büyük bir kulübe uzun süre hizmet edip bu görevin size layık olması benim için çok güzel bir duygu. Ama tabii zorlukları da var. Çünkü bu dönemler hep sancılı dönemler oluyor. Takımı ayakta tutmak zorunda kalıyoruz. Bunu sadece ben gerçekleştirmiyorum. Kulübümüzün profesyonelleri var. Beraber çalıştığımız bir ekip var. Biz her zaman hazır olmak zorundayız. Onun için kulüpte tutuluyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar bu sancılı dönemleri en hasarsız şekilde atlatmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncularını tebrik ederek sözlerine devam eden Göle, "Çok yoğun bir dönemden çıktık. Üç günde bir maç oynuyoruz, yolculuklarımız oluyor. Kısa yenilenme ile geçen antrenmanlarımız oluyor. Toparlanması zor oluyor. Ama ona rağmen bugün bu nemli ortamda, özellikle ilk yarı mücadelelerinden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü oyunu tutabilmek, böyle yorgunlukla savaşabilmek bazen kolay olmuyor." ifadelerini kullandı.

Göle, ikinci yarı zorlandıklarını dile getirerek, "Maçı gece ve gündüz olarak düşünebiliriz. İyi tarafına baktığım zaman, oyun anlamında bazı değişikliklere gitmiştik. Çok kısa zamanımız olmasına rağmen hücum opsiyonları, savunma aksiyonları, agresif baskı istedik. En önemlisi topa sahip olmayı istedik. Bunu da ilk yarı çok iyi gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıdaki bu düşüşün sebebini de buna bağlıyorum. İleride çok daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Edson Alvarez'in savunmadan çok oyun kurulumunda etkili olduğunu aktaran Göle, şunları kaydetti:

"Rakip iki kişiyle baskı yaptığı için biz kenarlardan üçlemeyi tercih ettik. Fred de yaptı bunu. Sadece Alvarez değil. Nene biraz daha erken katıldı takıma. Bir iki antrenman daha fazla yaptı Alvarez'den. Alvarez normalde beşinci antrenmanla tamamlayıp bugün maça çıktı. Geldiğinde fiziksel olarak tam hazır değildi. Üstüne koydu, çok profesyonel bir oyuncu. Bu beş günde üstüne çok koydu. Biz de değerlendirmek istedik bunu. İkisi de özellikle ilk yarı takıma çok büyük katkı sağladı. Hem skor anlamında hem de oyun anlamında oldu. İki oyuncu da Fenerbahçe'ye çok yararlı olacak."