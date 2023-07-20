Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında 1'inci Lig ekibi Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, Edin Dzeko, Emre Mor, Joao Pedro, Sebastian Szymanski ve Michy Batshuayi'nin attığı gollerle galibiyeti elde etti.