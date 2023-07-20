Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti
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Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında 1'inci Lig ekibi Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, Edin Dzeko, Emre Mor, Joao Pedro, Sebastian Szymanski ve Michy Batshuayi'nin attığı gollerle galibiyeti elde etti.
Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında 1'inci Lig ekibi Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti.
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı oynanan mücadeleden 5-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko, Emre Mor, Joao Pedro, Sebastian Szymanski ve Michy Batshuayi kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor