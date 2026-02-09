Domenico Tedesco: Takımın genel olarak performansından memnunum

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Bugünkü maçı kazanmış ve 3 puan almış olmaktan dolayı mutluyuz. Gençlerbirliği son 11 maçta 1 mağlubiyeti olan bir takım. Trabzonspor'a 4, Galatasaray'a 2 gol attılar. Fiziksel olarak güçlü ve ofansif oynayan bir takım. Kolay bir maç olmayacaktı. Takımın genel olarak performansından memnunum" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco değerlendirmelerde bulundu. Tüm oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getiren Domenico Tedesco, "Bugünkü maçı kazanmış ve 3 puan almış olmaktan dolayı mutluyuz. Gençlerbirliği son 11 maçta 1 mağlubiyeti olan bir takım. Trabzonspor'a 4, Galatasaray'a 2 gol attılar. Fiziksel olarak güçlü ve ofansif oynayan bir takım. Kolay bir maç olmayacaktı. Takımın genel olarak performansından memnunum. Talisca iyi bir iş çıkardı. Kerem'in 2 gol atması önemli. Kendisi mutlu, ben ondan daha mutluyum. Cherif bugün 10 dakika oynadı. Sadece 1 idman yapmıştı. Onun da dakika almasından dolayı mutluyum. Çünkü sadece 1 idman yaptı" sözlerini sarf etti.

'MAÇ İÇERİSİNDE HER DURUM FARKLI OLABİLİYOR'

Orta sahada görev yapan N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'nin performansını değerlendiren Tedesco, "Ana planımız bu değildi. Maç içerisinde her durum farklı olabiliyor. Bazen oyun kurulumda boşluk bulabiliyorsunuz bazen bulamıyorsunuz. Oyuncular sahadaki duruma göre çözüm bulmakta serbestler. Top çok fazla bizde kaldı. Kante'nin ilk maçı olduğu için kolay değildi. İlk maçı atlatmış olmasından memnunum. Sabırlıydılar, adam adama markajdaydılar. O durumlarda kendinizi kaybetmemeniz gerekiyor. Rakip 1 oyuncuyla baskı yapıyordu. 2 stoper yeterliydi. Biz de bunu istedik ve onlar da iyi şekilde yerine getirdiler" dedi.

İtalyan teknik adam sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Duran toplarda hedefiniz her zaman pozitif bir denge yakalamaktır. Duran toplardan zaman zaman gol atarsınız veya yersiniz. 15 gol atıp, 7 gol yediyseniz bu iyi bir tablodur. İdman sonrasında da çalışıyoruz bunları. Oyuncularımızda bu kalite var. Kaliteli oyuncularınız olunca duran toplarda yüzde 70 şansınız oluyor. Top sürerken boşluk olduğunda biraz daha cesur olmamız gerekiyor. Çoğu durumda çözüm bulabildik. İkinci yarıda Talisca'yı topla buluşturmaya çalıştık. Hatlar arasında topla buluşmayı seviyor ve bunu yapabildik. Nene ve Kerem koşuları yapıyor. Bu tarz hareketlilik çok önemli."

'ŞAMPİYONLUK YARIŞI 3 TAKIM ARASINDA GEÇİYOR'

Haftaya oynayacakları Trabzonspor'un da şampiyonluk yarışında olduğunu vurgulayan Tedesco, "Deplasman maçlarının sayısının bir önemi yok. Bu ligde evinizde oynadığınız maçlarda zor geçebiliyor. Trabzonspor iyi bir takım ve iyi bir teknik direktörleri var. Şampiyonluk mücadelesinde 2 takımdan bahsediyor ama 3'üncü takımın da adının geçmesini isterim. Neredeyse her maçlarını kazanıyorlar. Şampiyonluk yarışında 2 takım yok, 3 takım arasında geçiyor. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız" şeklinde konuştu.

'3 PUAN EVİMİZDE KALDIĞI İÇİN MUTLUYUZ'

3 puanı kazandıkları için mutlu olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, "Hiçbir galibiyet kolay değil. Galip geldikten sonra mutlu olmanız ve kutlamanız gerekir. Futbol çok çabuk bir spor. Bazen de o maçtan sonra birkaç saat sevinmeyi unutabiliyoruz. İyi bir iş çıkartıyorlar. Teknik direktör değişiminden sonra iyi bir iş çıkartıyorlar. 3 puan evimizde kaldığı için mutluyuz. Şöyle bir İtalyan sözü vardır; 'Galibiyet önemli değildir ama onu hiçbir şeyle değiştiremezsiniz çünkü günün sonunda sayılan tek şey galibiyetlerdir'. Asensio çok üst düzey bir oyuncu. Dünya Kupası'nda olmayı hak eden kaliteye sahip. İyi ki ben İspanya gibi çok fazla iyi oyuncuya sahip takıma oyuncu seçmek zorunda değilim" diyerek sözlerini noktaladı.