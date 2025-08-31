Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-0 Geçti

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-0 Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni deplasmanda 3-0 mağlup etti. İlk yarıda En-Nesyri'nin iki golü ve bir aut golü sonucu belirledi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ortasında arka direkte Nene'nin yaptığı dokunuşla Pereira'ya çarpan top ağlarla buluştu. 0-1

19. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Talisca'nın çizgi üzerindeki şutunu kaleci Gökhan Akkan, kornere çeldi.

31. dakikada sol kanattan Nene'nin sonrası penaltı noktasına doğru pasında En-Nesyri'nin şutunda top yandan dışarı çıktı.

35. dakikada Archie Brown'ın sol kanattan ortasında kale önünde En-Nesyri'nin şutunda top filelerle buluştu. 0-2

40. dakikada ceza sahası içerisinde Oğuz Aydın'ın içeriye çevirdiği topa Edson Alvarez'in şutunda direk dibinde En-Nesyri meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3

43. dakikada gelişen atakta ceza sahası yayı üzerine yönelen İrfan Can Kahveci'nin şutunda top az farkla üstten auta gitti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken

Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Kyabou, Traore, Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu, Koita

Yedekler: Erhan Erentürk, Ebrar Yiğit Aydın, Samed Onur, Furkan Ayaz Özcan, Dilhan Demir, Niang, Oğulcan Ülgün, Abdurrahim Dursun, Sinan Osmanoğlu, Yiğit Hamza Aydar

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Fenerbahçe: Livakovic, Oğuz Aydın, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Edson Alvarez, Fred, Dorgeles Nene, Talisca, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Cenk Tosun, Oosterwolde, Amrabat, Szymanski

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Goller: Pedro Pereira (dk. 14 k.k.), En-Nesyri (dk. 35 ve 40) (Fenerbahçe) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Endonezya yangın yeri! Devlet Başkanı tarihi zirveye katılmaktan vazgeçti

Vekillerin evleri yağmalandı, Devlet Başkanı ülkeyi bırakıp gidemedi
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan ‘1 Eylül’ mesajı

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan '1 Eylül' mesajı! Bir çağrısı da var
Denizli'de başlayıp Aydın'a sıçrayan yangın yeniden büyüdü! Evler yanmaya başladı

İki kentin birleştiği noktada kabus! Alevler evlere sıçradı
Yaşlı adamı tek yumrukla bayılttı! İşte tepki çeken o görüntüler

Yaşlı adamı tek yumrukla bayılttı! İşte tepki çeken o anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

Suç makinesi, 15 yaşındaki Hilal'in izini bakın nasıl bulmuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.