Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni deplasmanda 3-0 mağlup etti. İlk yarıda En-Nesyri'nin iki golü ve bir aut golü sonucu belirledi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ortasında arka direkte Nene'nin yaptığı dokunuşla Pereira'ya çarpan top ağlarla buluştu. 0-1
19. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Talisca'nın çizgi üzerindeki şutunu kaleci Gökhan Akkan, kornere çeldi.
31. dakikada sol kanattan Nene'nin sonrası penaltı noktasına doğru pasında En-Nesyri'nin şutunda top yandan dışarı çıktı.
35. dakikada Archie Brown'ın sol kanattan ortasında kale önünde En-Nesyri'nin şutunda top filelerle buluştu. 0-2
40. dakikada ceza sahası içerisinde Oğuz Aydın'ın içeriye çevirdiği topa Edson Alvarez'in şutunda direk dibinde En-Nesyri meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3
43. dakikada gelişen atakta ceza sahası yayı üzerine yönelen İrfan Can Kahveci'nin şutunda top az farkla üstten auta gitti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken
Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Kyabou, Traore, Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu, Koita
Yedekler: Erhan Erentürk, Ebrar Yiğit Aydın, Samed Onur, Furkan Ayaz Özcan, Dilhan Demir, Niang, Oğulcan Ülgün, Abdurrahim Dursun, Sinan Osmanoğlu, Yiğit Hamza Aydar
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Fenerbahçe: Livakovic, Oğuz Aydın, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Edson Alvarez, Fred, Dorgeles Nene, Talisca, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Cenk Tosun, Oosterwolde, Amrabat, Szymanski
Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle
Goller: Pedro Pereira (dk. 14 k.k.), En-Nesyri (dk. 35 ve 40) (Fenerbahçe) - ANKARA