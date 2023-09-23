Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Gazipaşa'ya geldi.

Fenerbahçe kafilesi Gazipaşa'ya geldi

Yücel BULUTGAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maç için Gazipaşa'ya geldi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na geldi. Fenerbahçeli futbolcuları havalimanında taraftarlar karşıladı. Taraftarlar futbolcuların doğrudan otobüse binmesine tepki gösterirken, teknik direktör İsmail Kartal, otobüsten indi. Taraftarı selamlayan İsmail Kartal, formaları imzalayarak gönüllerini almaya çalıştı. Futbolcular ile teknik heyet, otobüsle maçın oynanacağı Alanya'da kamp yapacakları otele hareket etti.