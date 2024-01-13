Fenerbahçe Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig 20. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla bugün maçın oynanacağı kente hareket edecek. - İSTANBUL