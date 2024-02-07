Fenerbahçe Gaziantep FK'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçta Batshuayi'nin attığı gollerle galip gelen Fenerbahçe, bir üst tura çıkmayı başardı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Badji'nin şutu savunmadan döndü.
48. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Furkan Soyalp'in kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.
53. dakikada Sorescu ile ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top üstten farklı şekilde auta çıktı.
62. dakikada Markovic'in ceza sahası dışından sert vuruşu savunmadan döndü.
72. dakikada ceza sahası içi sol çapraz noktasında topla buluşan yerden vuruşu yandan dışarı çıktı.
77. dakikada ceza sahası sol iç çaprazından Mert Hakan'ın uzak köşeye plase vuruşunu kaleci Nita son anda kornere çeldi.
81. dakikada Mirca Cihan'ın şutunu kaleci İrfan Can güçlükle kornere çeldi.
84. dakikada Ferdi'nin ortası sonrası Batshuayi'nin indirdiği topu Mert Hakan tamamladı, kaleci Nita golü ayaklarıyla önledi.
Hakemler: Burak Şeker, Furkan Ürün, Bahtiyar Birinci
Gaziantep FK: Nita, Salem M'Bakata (Morais dk. 63), Papy Djilobodji, N'Koulou, Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç, Marko Jevtovic, Furkan Soyalp (Mirza Cihan dk. 68), Deian Sorescu (Bikel dk. 68), Maxim (Markovic dk. 46), Denis Dragus (Badji dk. 46)
Yedekler: Mustafa Burak, Batuhan Şen, Arda Kızıldağ, İlker Karakaş, Bahadır Gölgeli
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Osterwolde, Bonucci (Çağlar Söyüncü dk. 63), Serdar Aziz, Mert Müldür (Ferdi dk. 63), İsmail Yüksek, Zajc (Krunic dk. 63), İrfan Can Kahveci, Mert Hakan (Szymanski dk. 86), Joshua King (Tadic dk. 46), Batshuayi
Yedekler: Livakovic, Dzeko, Kent, Cengiz Ünder, Efekan Karayazı
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Batshuayi (dk. 17 pen. ve dk. 31) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Sorescu (Gaziantep FK), Osterwolde, İsmail Yüksek (Fenerbahçe) - GAZİANTEP