Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi konuk etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yi ağırladı. Fenerbahçe'nin kadrosunda 4 değişiklik yapıldı. Gaziantep FK ise 190 gün sonra resmi maça çıktı. Yeni transferler Fred ve Cengiz Ünder tribünde yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Gaziantep Fk'yi konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic ve Edin Dzeko 11'iyle başladı.

Yedek kulübesinde ise İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Michy Batshuayi ve Umut Nayir yer aldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya ekibi Maribor'u 3-1 yendikleri ilk maçın 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Luan Peres, geçen sezondan kalan kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Zajc, İrfan Can Kahveci ve King ise yedeğe çekildi.

Kartal, Gaziantep FK karşısında bu oyuncuların yerine Djiku, Mert Hakan, Szymanski ve Kent'i ilk 11'de görevlendirdi.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almadı.

Luan Peres kırmızı kart cezası nedeniyle, Serdar Aziz ve Emre Mor ise sakatlıkları gerekçesiyle kadroya dahil edilemedi.

Miguel Crespo ile Serdar Dursun ise teknik heyetin tercihiyle maç kadrosuna alınmadı.

Gaziantep FK, 190 gün sonra resmi maça çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen sezonun ikinci yarısında ligden çekilen Gaziantep FK, 190 gün sonra resmi maç oynadı.

Kırmızı-siyahlı takım, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından ligden çekilmiş ve 23. haftanın ardından oynanan müsabakalarda hükmen mağlup ilan edilmişti.

Yeni sezonda tekrar lige dönen Gaziantep temsilcisinde teknik direktör Erdal Güneş, Fenerbahçe karşısında Batuhan Şen, Salem M'Bakata, Papy Djilobodji, Arda Kızıldağ, Naoufel Khacef, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Alexandru Maxim, Lazar Markovic ve Max Gradel ilk 11'ini tercih etti.

Yeni transferler Fred ve Cengiz Ünder tribünde

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Fred ile Cengiz Ünder, karşılaşmayı tribünden takip etti.

İki futbolcu, maçtan önce sahaya çıkarak taraftarları selamladı. Sarı-lacivertli taraftarlar da Fred ile Cengiz'e alkışlarla ve tezahüratlarla karşılık verdi.

Fenerbahçe taraftarı, Gaziantep FK'yi alkışlarla karşıladı

Sarı-lacivertli taraftarlar, Gaziantep FKli futbolcuları Ülker Stadı'nda alkışlarla karşıladı.

Taraftarlar, müsabakadan önce ısınmaya çıkan kırmızı-siyahlı futbolcuları tribünlere çağırırken, "Geçmiş Olsun Gaziantep" tezahüratında bulundu.

Gaziantep temsilcisi, sahaya "Deprem süresince yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" yazılı pankartla çıktı.