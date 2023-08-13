Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı ağırladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. 9 yeni transferin de forma giydiği maçta Fenerbahçe tribünleri Gaziantep FK'yı alkışladı.

-9 yeni transfer ligde ilk kez

- Fenerbahçe tribünlerinden Gaziantep Fk'ya alkışlı karşılama

- Gaziantep Fk, yaklaşık 6,5 ay sonra

-Fred ve Cengiz tribünleri selamladı

-Crespo, kadroda yer almadı

-Sarı-lacivertlilerde 3 yeni isim kulübede

-Zajc yedek soyundu

Mustafa AKIN-Metin ARSLANCAN/İSTANBUL, – Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep Fk'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda oynanan Maribor karşılaşmasındaki 11'e göre 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam geçen sezondan kırmızı kart cezalısı Luan Peres'in yerine Djiku'yu, Zajc'ın yerine Mert Hakan Yandaş'ı, İrfan Can Kahveci'nin yerine Szymanski'yi, King'in yerine de Kent'i görevlendirdi. Kartal, Gaziantep FK maçına şu 11'le çıktı:

"Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, Tadic, Kent ve Dzeko."

9 YENİ TRANSFER LİGDE İLK KEZ

Fenerbahçe'de 9 yeni transfer ligde ilk kez sarı lacivertli formayı giydi. Yeni transferler Becao, Djiku, Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic ve Dzeko mücadeleye ilk 11'de başlarken, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Umut Nayir ise yedekler arasında yer aldı.

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNDEN GAZİANTEP FK'YA ALKIŞLI KARŞILAMA

Gaziantep FK, sezonun ilk hafta maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlı takım, maçtan önce ısınma bölümüne çıktığı esnada sarı-lacivertli tribünler Gaziantep FK'lı oyuncuları alkışlarla karşıladı. 'Geçmiş olsun Antep' tezahüratlarıyla karşılanan futbolcular tribünlerden büyük destek gördü. Gaziantep temsilcisi, tribünlere aynı şekilde karşılık verdi. Maçtan önce Gaziantep FK sosyal medya hesabından "Takımımızı alkışlarla karşılayan Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ederiz" paylaşımı yapıldı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Gazi şehrimizin kıymetli kulübü, Saraçoğlu'na hoş geldiniz. Yaralarımızı birlikte saracağız."

GAZİANTEP FK, YAKLAŞIK 6,5 AY SONRA

Gaziantep FK, 190 gün sonra ilk resmi maçına çıktı. Türkiye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında ligdeki hakları dondurulan Gaziantep FK, yaklaşık 6,5 ay sonra resmi maç oynadı. 2023-2024 sezonunda tekrardan lige dönen Gaziantep FK, ilk maçına Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe karşısında çıktı.

Gaziantep FK, sahaya "Deprem Süresince Yanımızda olan Herkese Teşekkür Ederiz", "6 Şubat 2023 04: 14" yazılı pankartla çıkarken statta yer alan taraftarlar alkışlayarak karşılık verdi.

Öte yandan Gaziantep FK taraftarları da Kadıköy'de yer alarak takımlarına destek oldular.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, Fenerbahçe maçına şu 11'le çıktı: "Batuhan Şen, M'Bakata, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Khacef, Furkan Soyalp, Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Maxim, Markovic, Gradel."

FRED VE CENGİZ TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile milli kanat oyuncusu Cengiz Ünder, Kadıköy'de taraftarlarla bir araya geldi. İki oyuncu, Gaziantep FK maçı öncesinde sahaya çıkarak tribünlerde yer alan taraftarları selamladı. Fred ve Cengiz, sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İki futbolcu daha sonra Gaziantep FK maçını yönetim locasında izledi.

CRESPO, KADRODA YER ALMADI

Sarı-lacivertli ekipte Miguel Crespo, Gaziantep FK maçında kadroda yer almadı. Portekizli futbolcu, teknik heyetin kararı doğrultusunda mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 YENİ İSİM KULÜBEDE

Sarı-lacivertlilerde 3 yeni transfer yedekler arasında yer aldı. Umut Nayir, Bartuğ Elmaz ve Mert Müldür, ligin ilk haftasında Fenerbahçe formasını giymek için teknik direktör İsmail Kartal'dan şans bekledi. Öte yandan sona eren sözleşmesini yapılan görüşmeler sonrasında yenileyen Miha Zajc da yedekler arasında yer aldı.